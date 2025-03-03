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عاجل | يسرائيل هيوم: 4 مصابين بعملية طعن في حيفا وخلفية العملية قيد الفحص
3/3/2025-|آخر تحديث: 3/3/202511:22 ص (توقيت مكة)
عاجل | يسرائيل هيوم: 4 مصابين في عملية طعن في حيفا وخلفية العملية قيد الفحص
عاجل | الشرطة الإسرائيلية: الاشتباه في عملية طعن بمجمع في حيفا وقواتنا في طريقها إلى الموقع
عاجل | الإذاعة الإسرائيلية: 6 مصابين في عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري بحيفا
عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جهاز الشرطة: حادث حيفا هجوم بإطلاق نار
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة