عاجل | يسرائيل هيوم: 4 مصابين بعملية طعن في حيفا وخلفية العملية قيد الفحص

عاجل | يسرائيل هيوم: 4 مصابين في عملية طعن في حيفا وخلفية العملية قيد الفحص

عاجل | الشرطة الإسرائيلية: الاشتباه في عملية طعن بمجمع في حيفا وقواتنا في طريقها إلى الموقع

عاجل | الإذاعة الإسرائيلية: 6 مصابين في عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري بحيفا

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جهاز الشرطة: حادث حيفا هجوم بإطلاق نار

عاجل | الإذاعة الإسرائيلية عن مسعف: مقتل شخص في عملية الطعن بحيفا

عاجل | الشرطة الإسرائيلية: مقتل منفذ العملية في حيفا

التفاصيل بعد قليل..