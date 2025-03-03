غارات إسرائيلية على موقع قرب طرطوس غربي سوريا

أفادت مصادر للجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت مساء اليوم الاثنين محيط مدينة طرطوس غربي سوريا.

وقال مصدر أمني للجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت كتيبة الدفاع الجوي في محيط طرطوس وتسببت في إصابات طفيفة لمقاتلين من وزارة الدفاع السورية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعا عسكريا استخدم لتخزين وسائل قتالية للنظام السوري المخلوع في منطقة القرداحة بريف اللاذقية غربي سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة، قرر مهاجمة بنى تحتية داخل الموقع العسكري في القرداحة.

وأضاف أنه يواصل ما يحدث على الجبهة السورية وسيعمل كل ما يلزم لحماية مواطني إسرائيل، بحسب تعبير البيان.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هجوما إسرائيليا استهدف ميناء طرطوس.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية في عدة مناطق بسوريا.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة توغلات في محافظني القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا.

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ولا تزال قوات الاحتلال تسيطر على مواقع في الجزء المحرر من الجولان السوري.

واستغلت إسرائيل انهيار نظام الأسد، واحتلت المنطقة العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.