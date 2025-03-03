عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال
3/3/2025-|آخر تحديث: 3/3/202510:54 م (توقيت مكة)
- القناة الـ12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال
- القناة الـ12 الإسرائيلية: إسرائيل ترغب في التوصل إلى تفاهمات لكنها وضعت المهلة لدفع العملية إلى الأمام
- القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: نحن حاليا في طريق مسدود بشأن مفاوضات الصفقة
- القناة الـ12 الإسرائيلية: إسرائيل ستعود إلى القتال خلال 10 أيام إذا لم تواصل حماس إطلاق سراح الرهائن
- هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: استئناف إسرائيل القتال بغزة سيستغرق بعض الوقت بسبب تغيير رئيس الأركان
- هيئة البث الإسرائيلية: لم يتم تحديد موعد لوصول المبعوث الأميركي ويتكوف لإسرائيل لكن التقديرات تشير إلى أنه سيصل نهاية الأسبوع
- جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي: لا يحدث أي شيء حاليا وحماس ترفض مقترح ويتكوف لذا من الصعب جدا إحراز تقدم
المصدر : الصحافة الإسرائيلية