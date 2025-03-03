سيارة تدهس حشدا في مانهايم الألمانية ومقتل شخص على الأقل

قتل شخص واحد على الأقل جراء دهس سيارة حشدا من الناس في مدينة مانهايم غربي ألمانيا، اليوم الاثنين، فيما أعلنت الشرطة إغلاق وسط المدينة بسبب "حالة خطر قاتل".

وأفادت الشرطة بمقتل شخص وإصابة آخرين، وأعلنت اعتقال مشتبه به.

من جانب آخر، قالت صحيفة بيلد المحلية إن شخصين قتلا وأصيب 25 آخرون بينهم 15 مصابا في حالة خطرة.

ودعا متحدث باسم الشرطة السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب منطقة وسط المدينة، بعدما أطلقت القوى الأمنية عملية واسعة النطاق بسبب "حالة خطر قاتل"، من دون ذكر تفاصيل.

ويأتي هذا في ظل تجمع حشود في عدة مدن ألمانية لحضور استعراضات احتفالية في موسم الكرنفال.