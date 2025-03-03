روسيا تعلن مقتل رجل خطط لهجوم على مترو وكنيس يهودي

قال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إنه قتل رجلا كان يخطط لشن "هجمات إرهابية" على مترو ومؤسسة دينية يهودية في موسكو ومقاطعتها.

وأضاف جهاز الأمن الروسي أن ضباطه حاولوا اعتقال المشتبه به لكنه قاوم وقتل بالرصاص إثر ذلك.

وقال الجهاز إن المشتبه به خطط للسفر إلى أفغانستان والانضمام إلى "جماعة إرهابية" بعد الهجمات.

وكان جهاز الأمن الفدرالي أعلن الشهر الماضي أن عناصره قتلوا من وصفهم بأنهم أفراد خلية "إرهابية" من آسيا الوسطى كانوا يخططون لتفجير محطة القطارات في مدينة بسكوف غربي البلاد.