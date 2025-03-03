80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في صلاتي العشاء والتراويح

لليوم الثالث على التوالي يسجل المسجد الأقصى المبارك، تزايدا في أعداد المصلين المشاركين في أداء صلاتي العشاء والتراويح.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عدد المصلين في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك بنحو 80 ألف مصل، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.

ويوم السبت، اليوم الأول من رمضان، شارك نحو 70 ألفا في أداء صلاتي العشاء والتراويح، فيما أدى الصلاة نحو 75 ألفا أمس الأحد.

ووفق شهود عيان فقد واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لباحات المسجد واعتقلت اليوم 3 مصلين من داخله، كما تواصل فرض قيود على الوصول إلى المسجد وتحرم مواطني محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.

من جهتها، حذرت القوى الوطنية والإسلامية بالضفة -في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه- من "محاولات الاحتلال الإجرامية بمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك".

وأضافت أن التنكيل بمن يصِلون إلى مدينة القدس يعد محاولة للمساس بالمقدسات وتقييد حرية العبادة وفرض أجندات احتلالية تحاول النيل من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

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وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى تزامنا مع حلول شهر رمضان، كما قررت تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، باقتصار عدد المصلين المسموح لهم الوصول إليه من الضفة خلال أيام الجمعة من رمضان بـ10 آلاف مصل.