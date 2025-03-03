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بالصور.. أحضان أوروبا تعوّض زيلينسكي عن إعراض ترامب

(Back row L-R) Sweden's Prime Minister Ulf Kristersson, Germany's Chancellor Olaf Scholz, Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store, Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala (Middle row L-R) Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, European Commission President Ursula von der Leyen, European Council President Antonio Costa, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni (Front row L-R) France's President Emmanuel Macron, Britain's Prime Minister Keir Starmer, Ukraine's President Volodymyr Zelensky and Poland's Prime Minister Donald Tusk pose for a family photograph during a summit held at Lancaster House in central London on March 2, 2025. European leaders descend upon London today for talks to "drive forward" action on Ukraine, according to the office of UK Prime Minister Keir Starmer. The summit caps off a week of intense diplomacy for host Starmer, who met with President Donald Trump on Thursday in an effort to draw together the European and US approaches to the Ukraine conflict. (Photo by JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)
زيلينسكي في الصورة التذكارية لقمة لندن (الفرنسية)
3/3/2025-|آخر تحديث: 3/3/202503:51 م (توقيت مكة)

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة لندن أمس الأحد ليقابل بموجة من الترحاب، ربما عوضته نسبيا عمّا تعرض له في محطته السابقة عندما وبّخه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.

العديد من القادة الأوروبيين حرصوا على تقديم استقبال دافئ للرئيس الأوكراني، تلته تصريحات ومواقف تجدد تأكيد الدعم الأوروبي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وفي الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب.

فيما يلي سلسلة من الصور التي توضح الحفاوة التي تلقاها زيلينسكي في لندن..

 

British Prime Minister Keir Starmer hugs Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy as he arrives for a summit on Ukraine at Lancaster House in London, Britain, March 2, 2025. Christophe Ena/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
محادثة ودية تجمع زيلينسكي (يسار) بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبينهما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

 

 

British Prime Minister Keir Starmer hugs Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy as he arrives for a summit on Ukraine at Lancaster House in London, Britain, March 2, 2025. Christophe Ena/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY
ستارمر يحتضن زيلينسكي لدى وصوله لحضور قمة لندن بشأن أوكرانيا (رويترز)

 

 

President Volodymyr Zelenskiy, Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and Finland's President Alexander Stubb react next to Poland's Prime Minister Donald Tusk, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula von der Leyen and other officials as they attend the European leaders' summit to discuss European security and Ukraine, at Lancaster House in London, Britain, March 2, 2025. NTB/Javad Parsa/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
زيلينسكي يحظى بحفاوة من القادة الأوروبيين في قمة لندن (رويترز)

 

 

President Volodymyr Zelenskiy and Spain's Prime Minister Pedro Sanchez embrace each other as Canada's Prime Minister Justin Trudeau and Finland's President Alexander Stubb look on during the European leaders' summit to discuss European security and Ukraine, at Lancaster House in London, Britain, March 2, 2025. NTB/Javad Parsa/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
عناق زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)

 

 

Britain's King Charles III greets Ukraine's President Volodymyr Zelensky on the Sandringham Estate in Norfolk, eastern England, on March 2, 2025. (Photo by Joe Giddens / POOL / AFP)
ملك بريطانيا تشارلز يحتفي بزيلينسكي (الفرنسية)

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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