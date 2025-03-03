الاحتلال يصعد شمال مدينة أريحا ويضرم النار بمنازل في مخيم جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا للتمور في شمال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، في حين أضرمت النار في منازل بمخيم جنين الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي لليوم الـ42.

وهدمت القوات الإسرائيلية المصنع بأريحا رغم رفع مالكه قضية في المحاكم الإسرائيلية من أجل وقف الهدم.

كما هدمت قوات الاحتلال محلا تجاريا وعددا من المرافق العامة في المنطقة ذاتها بذريعة البناء دون ترخيص.

ووسط الضفة، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال أضرمت النار بمنازل فلسطينيين في محيط مخيم جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة رضيعة جراء إطلاق الاحتلال الغاز المدمع عند أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكان جنود الاحتلال قد انسحبوا من عمارة الربيع في محيط مخيم جنين، مخلفين دمارا كبيرا في الشقق السكنية فيها، وأعادوا تمركزهم في عدة مناطق بحي الجابريات.

من جانبها، أعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم.

وقالت اللجنة إن نحو 90% من سكان المخيم نزحوا قسرا، كما أشارت إلى أن عدوان الاحتلال أدى لقطع المياه والكهرباء ونقص الطعام واحتياجات الأطفال.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن الاحتلال دمر نحو 498 منزلا ومنشأة بشكل كامل أو جزئي.

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ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ42 على التوالي، مما أسفر عن استشهاد 27 مواطنا، إضافة إلى عشرات الإصابات والمعتقلين وتهجير المواطنين قسريا، وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمنازل، طال نحو 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

اعتقال في القدس

وفي تطور آخر، أفادت مصادر للجزيرة بأن قوة مستعربين بزي مدني اعتقلت فلسطينيا من بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد مواطنا من بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة بإخلاء منشآته الزراعية.

وأفادت محافظة القدس، في بيان مقتضب، بأن الاحتلال أخطر المواطن زياد محمد مصطفى من العيساوية بإخلاء غرفة زراعية وحظيرة أغنام تقدر مساحتها بأكثر من دونمين، وأمهله 24 ساعة لهدمها بحجة قربها من معسكر لجيشه.

وفي شمالي الضفة الغربية المحتلة، أفادت وكالة وفا بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، قادمة من حاجزي حوارة وعورتا، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المسجد الأقصى

وفي الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك، أفادت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 75 ألف فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد آلاف المصلين إلى المسجد وسط إجراءات أمنية مشددة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين عند أبواب المسجد، في حين استدعت آخرين للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة في القدس.

طولكرم

وفي شمالي الضفة، قالت مصادر محلية للجزيرة إن جرافات الاحتلال هدمت نحو 52 شقة سكنية في مخيم نور شمس بطولكرم منذ صباح أمس الأحد، كما قامت بأعمال تجريف وتدمير لبنى تحتية في المخيم.

كذلك أجبرت قوات الاحتلال صباح أمس 7 عائلات في حي "القلنسوة" عند الأطراف الجنوبية من المخيم على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.

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من جهة أخرى، تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها في مخيم طولكرم، وقالت اللجنة الإعلامية في المخيم إن قوات الاحتلال دمرت ما يزيد عن 100 منزل و300 محل تجاري داخل المخيم.