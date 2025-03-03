روبيو يتجاوز الكونغرس لإرسال أسلحة بالمليارات إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الاثنين أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استغل "سلطات الطوارئ" للمرة الثانية خلال شهر لتجاوز الكونغرس وإرسال أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار إلى إسرائيل، التي سارعت إلى الإشادة بتلك الخطوة.

وحسب الصحيفة الأميركية لم يشرح روبيو -في بيان أعلن فيه قراره السبت الماضي- سبب استخدامه لسلطة الطوارئ. مكتفيا بالقول إن إدارة ترامب "ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام أميركا الطويل الأمد بأمن إسرائيل، بما في ذلك وسائل مواجهة التهديدات الأمنية".

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخارجية أبلغوا اللجنتين المعنيتين بمراجعة مبيعات الأسلحة في مجلسي النواب والشيوخ بشأن إعلان الطوارئ أول أمس الجمعة، مضيفة أن مسؤولا واحدا على الأقل في الكونغرس -بشكل خاص- عبر عن انزعاجه من تجاوز المراجعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفض ذكر اسمه القول: "كانت العديد من حالات الذخائر التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل تخضع للمراجعة في الكونغرس"، مضيفا أن وزارة الخارجية "لم ترسل مبيعات أسلحة كبيرة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار إلى الكونغرس للمراجعة".

وأفادت الصحيفة بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت تفاصيل هذه المبيعات لإسرائيل يوم الجمعة الماضي. وتشمل أكثر من 35 ألف قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل.

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وأضافت أن إسرائيل ألقت قنابل تزن ألفي رطل في حربها على قطاع غزة، ونقلت عن ضباط في الجيش الأميركي قولهم "إن القنابل غير مناسبة للقتال في المناطق الحضرية".

ترحيب إسرائيلي

في غضون ذلك رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار الوزير الأميركي قائلا "ممتنون للإجراءات السريعة التي تم اتخاذها لتعزيز أمننا وضمان دفاعنا".

وأضاف ساعر: "أشكر الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته على تمكين إسرائيل من الحصول على ما تحتاجه لإنجاز المهمة".