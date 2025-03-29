قالت الشرطة الهولندية اليوم السبت إن المشتبه به في هجوم طعن أصيب فيه 5 أشخاص وسط أمستردام أول أمس الخميس هو أوكراني يبلغ من العمر 30 عاما من منطقة دونيتسك الشرقية.

ويعتقد أن الرجل أصاب الأشخاص الخمسة عشوائيا باستخدام عدة سكاكين خلال الطعن بالقرب من ساحة دام المزدحمة.

وألقت السلطات القبض عليه سريعا بعد الواقعة بمساعدة المارة مما أدى إلى إصابته في ساقه.

وقالت الشرطة إنه نزل في فندق بأمستردام يوم الأربعاء الماضي، وسيمثل أمام القضاء في الأول من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجازه.

ولم تتوصل الشرطة بعد إلى دوافع الطعن، وقالت إن التحقيقات جارية.

والمصابون هم شاب بولندي (26 عاما) وامرأة بلجيكية (73 عاما) وشابة من أمستردام (19 عاما)، ومسنّة (67 عاما) ومسن (69 عاما) وهما أميركيان.

وقالت الشرطة إن البولندي خرج من المستشفى أمس الجمعة، في حين يتلقى المصابون الآخرون العلاج في المستشفى، لكن حالاتهم مستقرة.