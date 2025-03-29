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مسيرات تضامن مع غزة بمدن أوروبية إحياء ليوم الأرض

BERLIN, GERMANY - MARCH 29: People supportive of Palestine gather to commemorate Land Day on March 29, 2025 in Berlin, Germany. Land Day marks the 1976 confiscation by Israel of approximately 20 square kilometers of Arab land, which led to protests and bloodshed. Meanwhile in Gaza, Israeli forces have renewed airstrikes after abandoning the ceasefire. (Photo by Maryam Majd/Getty Images)
حركات وجمعيات عديدة شاركت في الوقفة الاحتجاجية ببرلين (غيتي)
29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202508:19 م (توقيت مكة)

خرجت اليوم السبت في مدن ألمانية عدة وفي بريطانيا وفرنسا مظاهرات لإحياء ذكرى يوم الأرض، وطالبت بدعم الشعب الفلسطيني وبإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظمت مؤسسات وجمعيات فلسطينية وعربية ومجموعات مناصرة لفلسطين مظاهرات ووقفات في دورتموند وبون وفرانكفورت، وتدخلت السلطات لوقفها.

People attend a protest in support of Palestinians, to mark the annual al-Quds Day (Jerusalem Day), in Berlin, Germany, March 29, 2025. REUTERS/Christian Mang
المظاهرة في برلين دعت الحكومة الألمانية لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح (رويترز)

وفي برلين، شاركت حركات وجمعيات تتصدرها حركة الصوت اليهودي ومجموعة "عين على فلسطين" و"فلسطين تقاوم" وغيرها من التنظيمات الداعمة لفلسطين في احتجاجات للتنديد باستمرار ما يصفونها بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.

ومن ساحة بوتسدام وسط برلين، قال مراسل الجزيرة عيسى طيبي إن المظاهرات دعت الحكومة الألمانية إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف شلال الدم في قطاع غزة.

مسيرة صامتة

وفي باريس، نظمت جمعية "يورو فلسطين" مظاهرة تحت شعار "فلسطين لا يمكن أخذها ولا بيعها".

وقال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن المسيرة خرجت من محطة الشرق للقطارات واتجهت نحو محطة شاتلي وسط باريس.

مظاهرة في فرنسا ضد الإبادة في غزة - المصدر: شاشة الجزيرة
المحتجون في باريس حملوا توابيت رمزية لأطفال (الجزيرة)

وأضاف المراسل أن المسيرة كانت صامتة، وحمل خلالها المحتجون توابيت رمزية لأطفال، في إشارة إلى المجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

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مانشستر

وفي بريطانيا، تظاهر متضامنون مع القضية الفلسطينية في مدينة مانشستر، داعين إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء ما اعتبروه تواطؤا منها في جرائم حرب محتملة، ودعوا المجتمع الدولي إلى محاسبة القادة الإسرائيليين بتهمة الإبادة الجماعية.

ويوم الأرض ذكرى يحييها الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان بلدات وقرى عدة في أراضي الـ48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة

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