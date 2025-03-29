مسيرات تضامن مع غزة بمدن أوروبية إحياء ليوم الأرض

خرجت اليوم السبت في مدن ألمانية عدة وفي بريطانيا وفرنسا مظاهرات لإحياء ذكرى يوم الأرض، وطالبت بدعم الشعب الفلسطيني وبإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظمت مؤسسات وجمعيات فلسطينية وعربية ومجموعات مناصرة لفلسطين مظاهرات ووقفات في دورتموند وبون وفرانكفورت، وتدخلت السلطات لوقفها.

وفي برلين، شاركت حركات وجمعيات تتصدرها حركة الصوت اليهودي ومجموعة "عين على فلسطين" و"فلسطين تقاوم" وغيرها من التنظيمات الداعمة لفلسطين في احتجاجات للتنديد باستمرار ما يصفونها بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.

ومن ساحة بوتسدام وسط برلين، قال مراسل الجزيرة عيسى طيبي إن المظاهرات دعت الحكومة الألمانية إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح ووقف شلال الدم في قطاع غزة.

مسيرة صامتة

وفي باريس، نظمت جمعية "يورو فلسطين" مظاهرة تحت شعار "فلسطين لا يمكن أخذها ولا بيعها".

وقال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن المسيرة خرجت من محطة الشرق للقطارات واتجهت نحو محطة شاتلي وسط باريس.

وأضاف المراسل أن المسيرة كانت صامتة، وحمل خلالها المحتجون توابيت رمزية لأطفال، في إشارة إلى المجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

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مانشستر

وفي بريطانيا، تظاهر متضامنون مع القضية الفلسطينية في مدينة مانشستر، داعين إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإنهاء ما اعتبروه تواطؤا منها في جرائم حرب محتملة، ودعوا المجتمع الدولي إلى محاسبة القادة الإسرائيليين بتهمة الإبادة الجماعية.

ويوم الأرض ذكرى يحييها الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان بلدات وقرى عدة في أراضي الـ48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.