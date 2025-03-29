عاجل | عبد الفتاح البرهان: نتقدم بالشكر إلى المقاتلين من جميع المناطق والخلفيات الذين ساندوا جيشنا ضد المتمردين

عاجل | عبد الفتاح البرهان: نقف من جميع المواطنين على مسافة واحدة

عاجل | عبد الفتاح البرهان: لن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من أرض السودان

عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: لن نفرط في تضحيات شهدائنا

عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: الحرب فعلت بالوطن والشعب أسوأ ما تفعله الحروب

عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: لن نساوم ولن نفاوض

عاجل | عبد الفتاح البرهان: لا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيا آل دقلو الإرهابية

عاجل | عبد الفتاح البرهان: مليشيا آل دقلو الإرهابية ارتكبت أشد الانتهاكات فظاعة بحق الشعب السوداني

التفاصيل بعد قليل..