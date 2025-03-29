عاجلعاجل,
عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: لن نساوم ولن نفاوض
29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202509:08 م (توقيت مكة)
عاجل | عبد الفتاح البرهان: نتقدم بالشكر إلى المقاتلين من جميع المناطق والخلفيات الذين ساندوا جيشنا ضد المتمردين
عاجل | عبد الفتاح البرهان: نقف من جميع المواطنين على مسافة واحدة
عاجل | عبد الفتاح البرهان: لن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من أرض السودان
عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: لن نفرط في تضحيات شهدائنا
عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: الحرب فعلت بالوطن والشعب أسوأ ما تفعله الحروب
عاجل | رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان: لن نساوم ولن نفاوض
عاجل | عبد الفتاح البرهان: لا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيا آل دقلو الإرهابية
عاجل | عبد الفتاح البرهان: مليشيا آل دقلو الإرهابية ارتكبت أشد الانتهاكات فظاعة بحق الشعب السوداني
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة