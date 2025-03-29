مقترح إسرائيلي جديد للتهدئة في غزة ومظاهرات تتصاعد في تل أبيب

ذكر ديوان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل بتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية، في حين اتهمته هيئة عائلات الأسرى بالتضحية بأبنائها حفاظا على حكومته ودعت لمظاهرات واسعة اليوم.

وقال ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء عقد أمس سلسلة مشاورات بشأن مقترح تهدئة في غزة وصله من الوسطاء قبل تقديم مقترح بديل لهم بتنسيق كامل مع واشنطن.

وفي الأثناء، تشهد شوارع تل أبيب بدء توافد مئات الإسرائيليين للتظاهر ضد قرارات نتنياهو عزل رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا وللمطالبة بالإفراج عن الأسرى.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أكدت أن استئناف الحرب لن يؤدي سوى إلى قتل باقي المختطفين في غزة، وأن نتنياهو يضحي بالمختطفين وبالدولة كاملة من أجل بقائه في السلطة، ويطيل الحرب كي ينجو من لجنة التحقيق وانهيار حكومته.

كما طالبت هيئة عائلات الأسرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحرب، وقالت إن نتنياهو يخدعها، و"سنطالب رئيس وفد التفاوض بصفقة تعيد الـ59 مختطفا دفعة واحدة أو أن يستقيل".

اجتماع مصغر

ويعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اجتماعا مساء اليوم لبحث تطورات الحرب وسير المعارك ومناقشة خطط عسكرية مقبلة.

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ومن المتوقع أن يعرض نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خططا تشمل توسيع العمليات البرية واحتمال سيطرة الجيش على مناطق إضافية واحتلالها في حال عدم إطلاق سراح الأسرى في غزة.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات من جنود الاحتياط في الوحدة الطبية بالجيش أعلنوا أنهم غير مستعدين للعودة للقتال في غزة.

وقالت الهيئة إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون، وبينهم أطباء ومسعفون، أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والاستيطان فيها، فضلا عن عدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة الرهائن.

وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في العودة للقتال بسبب طول مدة الحرب التي قالوا إنها تجاوزت أي منطق، ودعوا إلى السماح باستمرار صفقة "الرهائن" والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.