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عاجل | القناة ١٢ الإسرائيلية: الجيش يشن موجة هجمات واسعة على قطاع غزة وسماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة

29/3/2025-|آخر تحديث: 29/3/202505:53 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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