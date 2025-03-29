7 دول عربية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودول عربية أخرى أن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

بينما أعلنت سلطنة عمان أن الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هجرية، وبناء على شهادة عدد من الشهود العدول برؤية الهلال قررت الدائرة أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

بدورها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة، وذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى الوزارة مساء اليوم.

من جانبه، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني عبر بيان، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.