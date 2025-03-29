7 دول عربية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر ودول عربية أخرى أن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت كل من سوريا والأردن وسلطنة عمان أن بعد غد الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم للنظر فيما يردها بشأن ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هجرية، وبناء على شهادة عدد من الشهود العدول برؤية الهلال قررت الدائرة أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

بدورها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة، وذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى الوزارة مساء اليوم.

من جانبه، أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

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وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر، وفق وكالة (وفا).

العيد الإثنين

في المقابل، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد في سوريا، وفق ما أرودت وكالة الأنباء الرسمية.

كذلك أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن غدا الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد في المملكة.

كما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال بأن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.