الشرع يعلن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة.

وأضاف الشرع -في كلمة خلال مراسم الإعلان عن الحكومة الجديدة في قصر الشعب بدمشق- مساء اليوم السبت أن سوريا تواجه تحديات كبيرة تتطلب التلاحم والوحدة.

وأكد الرئيس السوري أن أولوية الحكومة الجديدة هي محاربة الفساد، وقال "لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".

وأضاف أن هذه الحكومة ستسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، كما أنها ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة.

ولفت إلى أن "خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها"، وأكد أنه سيتم السعي لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر لتسريع التنمية.

كما أكد أن الحكومة الجديدة ستسعى لتأهيل الصناعة والعمل على حماية المنتج الوطني، وكذلك لإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة تسعى لإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها، وأيضا التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار.

ولفت الشرع إلى أنه تم إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب إيمانا بأهمية دور الشباب، كما تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات وضمان الاستجابة لأي حادث.

إعلان

وأكد الرئيس السوري على أولوية الحكومة بالعمل على بناء جيش وطني يحافظ على أمن سوريا.

تشكيلة الحكومة

وبعد كلمة الشرع تناوب أعضاء الحكومة الجديدة على إلقاء الكلمات وأداء القسم أمام رئيس الجمهورية وهم التالية أسماؤهم.

1- أسعد الشيباني وزيرا للخارجية

2- مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع

3- أنس خطاب وزيرا للداخلية

4-مظهر الويس وزيرا للعدل

5- محمد أبو الخير شكري وزيرا للأوقاف

6- مروان الحلبي وزيرا للتعليم العالي

7- هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل

8- محمد البشير وزيرا للطاقة

9- محمد يسر برنية وزيرا للمالية

10- نضال الشعار وزيرا للاقتصاد

11- مصعب نزال العلي وزيرا للصحة

12- محمد عنجراني وزيرا للإدارة المحلية

13- رائد الصالح وزيرا للطوارئ والكوارث

14- عبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات

15- أمجد بدر وزيرا للزراعة

16- محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم

17- مصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال العامة والإسكان

18- محمد صالح وزيرا للثقافة

19- محمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب

20- مازن الصالحاني وزيرا للسياحة

21- محمد اسكاف وزير للتنمية الإدارية

22- يعرب بدر وزيرا للنقل

23- حمزة مصطفى وزيرا للإعلام