ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل

أعلنت وسائل إعلام رسمية في ميانمار ارتفاع عدد ضحايا زلزال أمس الجمعة الذي ضرب البلاد وتايلند المجاورة إلى 1002 قتيل و2376 مصابا.

وأكدت حكومة ميانمار حاجتها لفرق بحث وإنقاذ لمساعدتها على مواجهة آثار الزلزال.

وأعربت دول ومنظمات دولية عن استعدادها لمساعدة الدول المتضررة من الزلازل الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرقي آسيا.

وسارعت ماليزيا إلى إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ميانمار، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إنها بصدد إرسال مساعدات وفرق متخصصة بالكوارث الطبيعية.

وفي العاصمة التايلندية بانكوك تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة المتضررة وسط المدينة، وتم العثور على عمال بناء محاصرين تحت أنقاض برج منهار مكون من 33 طابقا.

وأعلنت السلطات التايلندية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، وأعتبر 101 في عداد المفقودين في بانكوك، معظمهم عمال محاصرون تحت أنقاض البرج المنهار.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن التوقعات تشير إلى إمكانية مقتل الآلاف في ميانمار فقط جراء الزلزال.

زلزال مدمر

وضرب الزلزال البالغ قوته 7.7 درجات شمال غرب مدينة ساغينغ وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي، وبعد دقائق ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها.

إعلان

ودفع الدمار الناجم عن الزلزال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار -الذي خسر مناطق واسعة لمصلحة جماعات مسلحة- إلى إصدار نداء نادر من نوعه للحصول على مساعدات إنسانية دولية، في حين أعلنت الطوارئ في 6 مناطق بالبلاد.

يُذكر أن ميانمار عادة ما تشهد هزات أرضية حيث ضربت 6 زلازل بلغت قوتها 7 درجات أو أكثر بين عامي 1930 و1956 قرب صدع ساغينغ الذي يمر وسط البلاد ويمتد من الشمال إلى الجنوب، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفي عام 2016، أسفر زلزال بقوة 6.8 درجات -ضرب العاصمة القديمة باغان وسط البلاد- عن مقتل 3 أشخاص وانهيار أبراج وجدران معبد في الوجهة السياحية.