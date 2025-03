واشنطن: إطلاق سراح أميركية كانت محتجزة لدى طالبان بوساطة قطرية

قال الموفد الأميركي السابق إلى كابل زلماي خليل زاد إن حركة طالبان أفرجت اليوم السبت عن أميركية احتجزتها الحركة بصحبة بريطانيين اثنين ومترجم أفغاني في وقت سابق من هذا العام.

وكتب الموفد السابق على منصة إكس "أفرجت طالبان للتو عن المواطنة الأميركية فاي هول، وهي الآن في حماية أصدقائنا القطريين في كابل، وستكون قريبا في طريقها إلى الوطن".

واعتُقلت هول في فبراير/شباط مع بيتر وباربي رينولدز وهما في السبعينيات من العمر، خلال توجّههم إلى منزل الزوجين البريطانيين في ولاية باميان بوسط البلاد.

وأرفق خليل زاد منشوره بصورة لهول تبدو فيها مبتسمة مع ممثلين من دولة قطر قبل مغادرتها أفغانستان.

وخليل زاد موجود في العاصمة الأفغانية التي وصل إليها في وقت سابق من الشهر الحالي في زيارة نادرة لمسؤولين أميركيين للقاء سلطات طالبان برفقة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر.

وعقب الزيارة، أعلنت حكومة طالبان الإفراج عن المواطن الأميركي جورج غليزمان الذي احتجز أكثر من عامين، في اتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية.

ومن المتوقع أن تفرج طالبان عن مزيد من الأميركيين المحتجزين لديها هذا العام.

American citizen Faye Hall, just released by the Taliban, is now in the care of our friends, the Qataris in Kabul, and will soon be on her way home. Thank you, #Qatar, for your ongoing and steadfast partnership. #USA #Afghanistan pic.twitter.com/cMSBuaq7qR

— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) March 29, 2025