إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة بينهم مُسنّة

أُصيب أربعة فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت في بلدة بيت أُمر مع إصابة لشاب (19 عاما) بالرصاص الحي في الرجل نُقل إلى المستشفى، وإصابة لشابة (18 عاما) بحالة اختناق بالغاز نُقلت إلى عيادة خاصة.

كما تعاملت طواقم الجمعية مع إصابة بالرصاص الحي في الرجل لشاب (25 عاما)، وإصابة لمسنة (59 عاما) بالرصاص الحي في الرجل، نُقلت إلى المستشفى.

وأوضح الهلال الأحمر أن تلك الإصابات كانت نتيجة مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة بيت أمر.

ووفقا لمصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب واقتادته إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وتمركزت في شارع القدس ومحيط مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، التي قدمت من معسكر للجيش الإسرائيلي شرقي المدينة، داهمت محلا تجاريا، واعتدت بالضرب على أصحابه، كما سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المدينة.

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واندلعت كذلك مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال وسط مخيم العروب شمال مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية، دون أن تسجل إصابات، وفقا لشهود عيان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن شابا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأضافت أن طواقم الإسعاف نقلت شابا مصابا برصاص الاحتلال في القدم، خلال اقتحام البلدة وسط إطلاق نار كثيف، اندلعت على إثره مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، أسفرت عن إصابة شاب.

من جهتهم، أفاد شهود عيان باقتحام قوة إسرائيلية قريتي بورين وبرقة شرق وغرب مدينة نابلس، دون أن يشير أي مصدر إلى وقوع إصابات.

وفي خربة طانا (قرية صغيرة) قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، ذكرت (وفا) أن مستوطنين هاجموا -بحماية جيش الاحتلال- مصلين داخل مسجد بيت الشيخ.

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على المصلين وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام، والاستيلاء على بطاقات المواطنين، قبل إخلاء سبيلهم.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.