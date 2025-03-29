أوكرانيا تستعيد دفعة جديدة من أطفالها وتشكر قطر

أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك اليوم السبت أن بلاده استعادت 5 أطفال من روسيا ومن المناطق التي تسيطر عليها قواتها شرقي أوكرانيا.

وعبر يرماك عن شكره لدولة قطر على وساطتها لإنجاح عملية استعادة الأطفال.

وفي وقت سابق، أشادت ماريا بيلوفا مفوضية حقوق الإنسان لدى رئيس الاتحاد الروسي بالوساطة القطرية التي أفضت إلى نجاح هذه العملية، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

والخميس، أعلنت الخارجية القطرية عن نجاح الوساطة التي تقوم بها قطر في لمّ شمل دفعتين جديدتين من الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم خلال الشهر الجاري.

وقالت الوزارة إن جهود لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن نهج قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.

ونشرت الخارجية القطرية صورا تظهر الأطفال الخمسة في مقر سفارة قطر بموسكو في حضور السفير القطري لدى روسيا الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

قطر تعلن عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعتين جديدتين من الأطفال مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/R4cDg0mP04 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 27, 2025

وأفضت الوساطة القطرية منذ عام 2023 إلى استعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم.

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وقالت وكالة تاس -نقلا عن بيانات رسمية روسية- إنه تم حتى الآن لم شمل 20 طفلا من 13 عائلة مع أقاربهم في روسيا، و100 طفل من 80 عائلة مع أقاربهم في أوكرانيا ودول أخرى.

وكانت السلطات الأوكرانية تحدثت عن فصل نحو 20 ألف أوكراني قاصر عن عائلاتهم منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، وهو ما نفته السلطات الروسية بشدة أكثر من مرة.