أنباء عن ضحايا كثر بزلزال ميانمار وهزات في الصين وتايلند

ضرب زلزال قوي منطقة في وسط ميانمار اليوم الجمعة، في حين حصلت هزات في الصين وتايلند، حيث أخليت المكاتب وهرع الناس إلى الشوارع.

وأفادت التقارير بأن زلزالا بقوة 7.7 درجات ضرب منطقة ساغينغ وسط ميانمار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي في ميانمار" سقوط عدد كبير من الضحايا في زلزال ضرب المنطقة".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي.

وأظهرت الصور انزلاق طرق وإلحاق أضرار بالمباني في نايبيداو عاصمة ميانمار.

وفي تايلند، هرع سكان العاصمة بانكوك إلى الشوارع إثر هزات نجمت عن زلزال ميانمار.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلندية بايتونغتارن شيناواترا عن "اجتماع طارئ" بعد الزلزال.

وقال دوانغجاي -الذي يقطن مدينة شيانغ ماي السياحية الشهيرة- "كنت نائما في منزلي، ركضت بأسرع ما يمكن من المبنى مرتديا ملابس النوم".

وشعر السكان في أنحاء شمال ووسط تايلند بالهزة.

وبثت وكالة الأنباء الفرنسية صورة تظهر انهيار مبنى قيد الإنشاء في بانكوك إثر الزلزال.

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كذلك، شعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين بهزات نجمت عن زلزال بورما اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.

وأفاد "مركز شبكات الزلازل الصيني" بأن قوة الهزة بلغت 7.9 درجات.