الشرع يشارك في قمة مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص

قالت الرئاسة السورية اليوم الجمعة إن قمة رئاسية بمبادرة فرنسية جمعت الرئيس أحمد الشرع مع رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون ولبنان جوزيف عون وقبرص إضافة إلى رئيس الوزراء اليوناني.

وأضافت الرئاسة السورية في بيان أن القمة التي تمت عبر تطبيق زوم شهدت مناقشات هامة بشأن قضايا إقليمية ودولية تهم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الرئيس الشرع أكد في القمة على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، وعلى أن وجود إسرائيل على الأراضي السورية تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي.

كما أشار البيان إلى أن الرئيس الشرع دعا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على بلاده التي أكد أنها بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب الرئاسة السورية فقد شهدت القمة توافقا على دعم كل ما يمكن أن يساهم في استعادة الاستقرار الإقليمي، وعلى حشد الدعم الدولي وما نتج عن مؤتمر بروكسل لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أجريت والرئيس عون محادثة هاتفية مع الرئيس أحمد الشرع تناولت تشكيل الحكومة السورية ومكافحة الإرهاب".

وكانت السفارة الفرنسية لدى بيروت كشفت مساء أمس الخميس عن اجتماع ثلاثي بين ماكرون ونظيريه اللبناني عون والسوري السوري أحمد الشرع عبر الفيديو.

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وكشف بيان للسفارة أن اللقاء سيكون مناسبة لعقد اجتماع ثلاثي مع الشرع عبر الفيديو لمناقشة التحديات المشتركة في لبنان وسوريا.