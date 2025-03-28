عاجل | الرئاسة السورية: قمة رئاسية بمبادرة فرنسية تجمع الرئيس الشرع مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان

الرئاسة السورية: قمة رئاسية بمبادرة فرنسية تجمع الرئيس الشرع مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان

الرئاسة السورية: القمة شهدت مناقشات هامة بشأن قضايا إقليمية ودولية تمس الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

الرئاسة السورية: القمة شهدت مناقشات هامة بشأن قضايا إقليمية ودولية تهم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد في القمة أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد في القمة أن وجود إسرائيل على أراضينا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع دعا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا.

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أجريت والرئيس عون محادثة هاتفية مع الرئيس أحمد الشرع تناولت تشكيل الحكومة السورية ومكافحة الإرهاب

التفاصيل بعد قليل..