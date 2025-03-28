عاجل | الرئاسة السورية: قمة رئاسية بمبادرة فرنسية تجمع الرئيس الشرع مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئاسة السورية: قمة رئاسية بمبادرة فرنسية تجمع الرئيس الشرع مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئاسة السورية: القمة شهدت مناقشات هامة بشأن قضايا إقليمية ودولية تمس الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط
الرئاسة السورية: القمة شهدت مناقشات هامة بشأن قضايا إقليمية ودولية تهم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد في القمة أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد في القمة أن وجود إسرائيل على أراضينا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع دعا إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا.
الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أجريت والرئيس عون محادثة هاتفية مع الرئيس أحمد الشرع تناولت تشكيل الحكومة السورية ومكافحة الإرهاب
التفاصيل بعد قليل..