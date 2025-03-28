بوتين يقترح وضع أوكرانيا تحت إدارة مؤقتة

أفادت وكالات أنباء روسية في بيان اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح إمكانية إخضاع أوكرانيا لإدارة مؤقتة للسماح بإجراء انتخابات جديدة وتوقيع اتفاقات رئيسية بهدف التوصل إلى تسوية.

وقال بوتين في تصريحات أدلى بها خلال زيارة لميناء مورمانسك شمال البلاد إن روسيا تمضي قدما بخطى تدريجية ولكن ثابتة نحو تحقيق أهدافها في الصراع الدائر بأوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

وعبر عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا وساهم في التوصل إلى تسوية، يسعى بجدية لإحلال السلام في أوكرانيا.

اتفاقية البحر الأسود

وكانت محادثات بين مسؤولين أميركيين وروس انطلقت الاثنين الماضي في السعودية، وذلك لبحث هدنة جزئية محتملة في الحرب الأوكرانية الدائرة بينهما منذ 3 سنوات.

واجتمع الفريقان الأميركي والروسي خلف أبواب مغلقة في أحد فنادق الرياض، حيث طُرحت إمكانية إحياء اتفاقية البحر الأسود لعام 2022.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء الماضي، إن مباحثات الرياض واللقاءات مع الولايات المتحدة خلصت إلى اتفاق جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة وحركة الشحن في البحر الأسود.

وبدأت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.