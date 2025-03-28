الحوثيون: عدوان أميركي يستهدف صنعاء بسلسلة غارات

أعلن إعلام تابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية أن الطيران الحربي الأميركي شن مساء الخميس سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في خبر مقتضب على قناتها في تليغرام نقلا عن مراسلها: "عدوان أميركي يستهدف بـ4 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان الحوثيون أعلنوا الخميس استهداف مطار بن غوريون وهدف عسكري وحاملة طائرات أميركية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخين أطلقا من اليمن.

وقال الناطق باسم الجماعة يحيى سريع: "استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون.. بصاروخ باليستي.. وهدفا عسكريا جنوب" تل أبيب.

وأضاف أنها استهدفت أيضا "حاملة الطائرات الأميركية (ترومان)" في البحر الأحمر، وذلك "ردا على العدوان الأميركي".

اعتراض صواريخ

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما الأراضي الإسرائيلية.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

وأسفرت هذه الضربات الأميركية عن مقتل نحو 57 شخصا بينهم نساء وأطفال، بحسب الحوثيين.

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وردت الجماعة بالتأكيد على أن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة على القطاع.