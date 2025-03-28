أميركا تفرض عقوبات جديدة على حزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، واستهدفت 5 أشخاص و3 كيانات على صلة بالحزب.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات استهدفت الفريق المالي لحزب الله "الذي يشرف على المشروعات التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر عوائد" للجماعة.

وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين بالعقوبات أفرادا من عائلات مسؤولين بارزين في حزب الله وأصدقاء مقربين لهم.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن من واجب الحكومة اللبنانية نزع سلاح الجماعات المسلحة مثل جماعة حزب الله.

وردا على سؤال حول شن إسرائيل -اليوم الجمعة- أول غارة لها على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية القادمة من لبنان.