لقي ستة سائحين روس حتفهم وأصيب تسعة آخرون، بينهم أربع حالات خطرة، اليوم الخميس في غرق غواصة سياحية خلال رحلة بحرية لمشاهدة الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر جنوب شرق مصر، فيما فتحت السلطات المصرية تحقيقا مع أفراد الطاقم.

وقال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي في بيان إن ستة روس لقوا حتفهم وتم إنقاذ 39 سائحاً من أصل 45 من من الجنسيات الروسية والهندية والنروجية والسويدية كانوا في الغواصة التي تحمل اسم "سندباد"، بالإضافة إلى خمسة مصريين هم طاقم التشغيل. وأضاف أن لا مفقودين في الحادث.

وذكر البيان أن أربعة من المصابين بينهم طفل واحد على الأقل أدخلوا العناية المركزة.

وتجري السلطات المصرية تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث "وضمان إجراءات السلامة في الرحلات البحرية السياحية" وفقا لصحيفة أخبار اليوم الحكومية.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إنه "جرى إنقاذ معظم من كانوا في الغواصة التي على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ قرابة العاشرة صباح اليوم الخميس (الثامنة بتوقيت غرينيتش) ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفيات في الغردقة"، مشيرة إلى أن جميعهم مواطنون روس .

إعلان

ونقلت وكالات أنباء روسية حكومية عن القنصل الروسي في الغردقة فيكتور فوروبايف وجود طفلين بين الضحايا.

وقالت مصادر طبية وأمنية إنه جرى انتشال الجثث الست، مشيرة إلى أن الغواصة السياحية غرقت أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، وجميع الأجهزة تتابع الموقف حيث تم الدفع بعدد من

سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث.

وتقوم الغواصة "السندباد" برحلات سياحية يومية وهي بحسب موقع الشركة المالكة لها، الغواصة الترفيهية "الوحيدة" في المنطقة.

وتبحر في البحر الأحمر يوميا عشرات المراكب السياحية التي تحمل السياح لمناطق السباحة والغوص بين الشعاب المرجانية في جزر البحر الأحمر.

وذكر الموقع الإلكتروني لشركة الغواصة أنها مجهزة بنوافذ كبيرة للسماح للركاب برؤية الشعاب المرجانية والحياة البحرية المذهلة في البحر الأحمر، وتتسع لـ44 راكباً بالإضافة إلى أفراد طاقم التشغيل وتغوص حتى عمق 25 مترا في رحلة تستمر ثلاث ساعات.

والأمر مختلف تماما عن مركبة المغامرات التي انفجرت على عمق آلاف الأمتار في المحيط الأطلسي قرب السفينة الغارقة تيتانيك في يونيو/ حزيران 2023.

سبب غرقة الغواصة

وما زال غرق الغواصة غير معروف. ففي حديثها لوسائل الإعلام الروسية، قالت إحدى الناجيات إنه أثناء جلوسهم في مقاعدهم المحجوزة، بدأ الماء "يتدفق إلى الداخل" لأن الفتحتين كانتا مفتوحتين. وأضافت أن الأمر كان كما لو أن الغواصة سقطت من "شيء كانت متشبثة به".

لكن تقارير أخرى غير مؤكدة أفادت بأن المركبة اصطدمت بشعاب مرجانية على عمق 20 مترًا وفقدت الضغط.

حوادث سابقة

وشهدت سواحل البحر الأحمر المصرية سلسلة من الحوادث في الفترة الأخيرة. وغرق قارب سياحي الشهر الماضي وهو في طريقه إلى الغردقة بعد صيانته.

إعلان

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، غرق يخت سياحي على متنه 31 سائحا و13 من أفراد الطاقم في رحلة غوص استمرت عدة أيام قبالة مدينة مرسى علم. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 11 لقوا حتفهم في الحادث الذي قيل إن سببه الأمواج العاتية.

وقبل ذلك تم إنقاذ 30 آخرين من مركب آخر تعرض للغرق، بينما تم إنقاذ أكثر من 20 سائحاً فرنسياً في حادث مشابه في يونيو/ حزيران .

ووقعت عدة حوادث غرقت خلالها قوارب سياحية في الآونة الأخيرة. فقد غرق قارب في يونيو/ حزيران عام 2024 بعد أضرار ناجمة عن عاصفة، دون الإبلاغ عن أي قتلى أو إصابات.

وعام 2023 لقي ثلاث بريطانيين حتفهم إثر حريق اندلع في يخت كانوا على متن

والبحر الأحمر، المعروف بشعابه المرجانية وثرواته البحرية، معلم رئيسي في قطاع السياحة الحيوي في مصر، وتعتبر مدينة الغردقة (460 كيلومترا جنوب شرق القاهرة) وجهة أساسية للسياحة في مصر. واستقبل مطار الغردقة خلال عام 2024 أكثر من تسعة ملايين شخص، وفقا لإعلام محلي.

وتساهم السياحة بـ10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المصري ويعمل في قطاع السياحة نحو مليوني شخص.

وصنف تقرير للأمم المتحدة مصر في المرتبة الأولى أفريقيا من حيث إيرادات السياحة لعام 2024، بقيمة 14.1 مليار دولار، أي أكثر من مثلي عائداتها من قناة السويس، مما يبرز الدور الحيوي للسياحة في دعم الاقتصاد المثقل بالضغوط.