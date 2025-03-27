"يد إسرائيلية" بضربات اليمن وتحذير أممي من حرب شاملة

كشفت صحيفة أميركية أن إسرائيل قدمت مساعدة استخباراتية لواشنطن خلال ضرباتها الأخيرة ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في حين حذر مسؤول أممي من عواقب استئناف حرب شاملة في اليمن.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل قدمت معلومات حساسة عن قائد عسكري كبير من الحوثيين استُهدف في الهجمات الأخيرة، وذكرت أن واشنطن نشرت قاذفات "بي-2" الثقيلة في قاعدة بالمحيط الهندي في تحذير لإيران والحوثيين.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) سيزور إسرائيل مطلع الأسبوع القادم على خلفية الهجمات باليمن، مشيرة إلى أن مباحثات قائد سنتكوم بإسرائيل ربما لا تقتصر على اليمن وغزة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم 15 مارس/آذار الجاري، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن"، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما". وحتى مساء أمس، تم رصد نحو 100 غارة أميركية على اليمن أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

مخاوف أممية

وفي الشأن ذاته، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من عواقب استئناف حرب شاملة في اليمن قائلا إن ذلك "لا يصب في مصلحة أي طرف وينبغي العمل على تفاديه".

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وطالب غروندبرغ "المجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ إجراءات موحدة لضمان حل سلمي ومستدام باليمن"، وقال إن السبيل لخفض التصعيد هو الدبلوماسية القائمة على الحوار والالتزام المتبادل.

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، كما شنت هجمات على أهداف داخل إسرائيل وكذلك استهدفت قطعا عسكرية أميركية في البحر.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الجاري.