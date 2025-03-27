مصرع 6 سياح غرقت غواصتهم قبالة الغردقة بمصر

لقي 6 سياح أجانب، حتفهم اليوم الخميس، وأصيب 9 في غرق غواصة سياحية، قبالة سواحل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المصرية، علما أن السلطات لم تكشف عن جنسياتهم بعد.

ووفق مصادر طبية وأمنية، وقع الحادث اليوم خلال رحلة بحرية لمشاهدة الشعاب المرجانية في عمق مياه البحر الأحمر في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة في جنوب شرقي مصر.

وأفادت المصادر، انتشال جثامين القتلى الـ6، ويجري تحديد جنسياتهم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ 29 شخصا، كانوا على متن الغواصة التي تحمل اسم "سندباد" وتقل 45 راكبا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر أخرى، أن الغواصة السياحية غرقت أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة وأوضحت أنه "تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة بالبحر الأحمر وهيئة الإسعاف المصرية، وتم تحريك 21 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات لصعوبة حالاتهم الصحية".