كيم جونغ أون يشرف على اختبار مسيرات مزودة بالذكاء الاصطناعي

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على اختبار طائرات مسيرة انتحارية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تأكيده أن تقنيات التحكم في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون في صدارة أولويات تطوير الأسلحة الحديثة.

وذكرت الوكالة أن كيم تفقد أيضا طائرات استطلاع مطورة قادرة على رصد أهداف تكتيكية مختلفة وأنشطة العدو برا وبحرا.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن مجال الوحدات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تتصدر الأولويات وتخضع للتطوير، جنبًا إلى جنب مع تحديث القوات المسلحة.

كما شدد كيم على أهمية الدفع ببرنامج وطني منسق وطويل الأمد ليأخذ زمام المبادرة في تسريع وتيرة تطوير الطائرات المسيرة الذكية ذات الاستخدامات العسكرية، بحسب المصدر ذاته.

وكثفت كوريا الشمالية جهودها في تطوير الطائرات المسيرة، في خطوة من المرجح أنها تأتي في سياق التعاون العسكري المتزايد مع روسيا خلال العام الماضي.

ويُعتقد أن قوات كوريا الشمالية -التي شاركت في حرب روسيا مع أوكرانيا- خاضت معارك باستخدام طائرات مسيرة مما مكنها من تطوير قدراتها في ساحة المعركة.

وكان كيم أكد مرارا أن بلاده باتت قوة نووية وأنها ستمضي في تعزيز وتطوير ترسانتها العسكرية بشكل مستمر.