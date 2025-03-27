احتفالات السودانيين بانتصارات الجيش تصل إلى "السماء"

احتفى السودانيون بانتصارات الجيش السوداني وتحرير العاصمة الخرطوم، حيث عبرت مظاهر الفرح عن نفسها في أماكن متعددة داخل السودان وخارجه، بل وصلت إلى "السماء" على متن رحلة جوية.

فقد ظهر ركاب وطاقم إحدى الطائرات التابعة لشركة "تاركو للطيران" في مقطع فيديو وهم يحتفلون بتحرير الخرطوم من مليشيات قوات الدعم السريع.

ونشرت الشركة الفيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، معلقة: "نبقى لي أفراحنا رجعة وانتصار على كل وجعة. يحتفل طاقم شركة تاركو للطيران مع ركاب الرحلة القادمة من الدوحة بمناسبة تحرير عاصمة الجمال.. الخرطوم، والعُقبى قريبًا لكل شبر من أرض السودان العظيم".

الفيديو أظهر لحظات مليئة بالحماس، حيث اختلطت ضحكات الركاب بزغاريد الفرح، مع أداء بعض الرقصات التقليدية السودانية تعبيرًا عن سعادتهم بهذا الحدث التاريخي.

وجاءت هذه الاحتفالات في أجواء ملؤها الأمل بتجاوز المحن والبدء في بناء مستقبل أفضل للسودان.

وفي تعليق الشركة، أكدت أنها تنظر إلى هذه المناسبة كبداية لطي صفحة مليئة بالألم وفتح صفحة جديدة عنوانها العمل والتفاؤل، مشيرة إلى أن السودانيين في الداخل والخارج يتوحدون بالفرحة على هذا الإنجاز الكبير.

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وكانت عدة مدن سودانية، شهدت -أمس الأربعاء- احتفالات شعبية واسعة ابتهاجًا بانتصارات الجيش السوداني واستعادة مناطق إستراتيجية في العاصمة الخرطوم، بعد فرار مقاتلي قوات الدعم السريع. ولم تقتصر هذه الاحتفالات على السودان وحده، بل امتدت لتشمل دولًا عربية أخرى.

حيث عبّر السودانيون في الخارج عن فرحتهم بهذا الإنجاز الذي وصفوه بالعظيم.

في كايرو تلقي الدايرو 😁❤️💚 احتفالات السودانيين مصر 🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/E359GQbIX0 — 𝕐𝕒 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒 (@YASIR_MOS91) March 26, 2025

ففي مصر، احتفل سودانيون بتحرير العاصمة الخرطوم من قبضة مليشيات قوات الدعم السريع.

احتفالات السودانيين بتحرير الخرطوم في دولة مصر الشقيقة كنتم ملاذا امنا للسودانيين حينما ضاقت بهم الارض استقبلتوا الملايين من السودانيين دون مناً أو اذى

وحينما دمرت الحرب المصانع في السودان ، كانت المصانع المصرية منتجاتها تغطي احتياجات المواطنين وتسد العجز المحلي في كل ولايات… pic.twitter.com/AQAby3h5cy — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) March 27, 2025

وأعرب مدونون عن امتنانهم لمصر، حكومة وشعبًا، لدورها في استضافة ملايين السودانيين خلال الأزمة دون أي تمييز أو أذى. وأشادوا بالدعم المصري الذي شمل تغطية احتياجات المواطنين السودانيين من المنتجات المصرية، في وقت كانت فيه المصانع السودانية مدمرة بسبب الحرب، مما ساهم في سد العجز المحلي في مختلف الولايات السودانية.