غارات أميركية صومالية على تنظيم الدولة في بونتلاند

شنت الولايات المتحدة والصومال غارات على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال البلاد الواقعة في القرن الأفريقي، وفق ما أعلنت حكومتها والجيش الأميركي أمس الأربعاء.

وأوضحت مقديشو أن عملية منسقة قادتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مع الحكومة الاتحادية استهدفت "مخابئ معروفة لإرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية المتمركزين في جبال غوليس في منطقة بونتلاند المتمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال".

وجاء في بيان مقتضب أن الغارات -وفق تقارير أولية- أسفرت عن "مقتل العديد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ولم يفد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين"، من دون إعطاء أي تفاصيل إضافية.

وأشار البيان إلى أن الضربات تشكل استكمالا لعملية أوسع نطاقا "لمكافحة الإرهاب" تنفذها حاليا القوات المحلية في جبال علم سكاد.

وفي بيان أصدرته "أفريكوم" لاحقا، أكدت شن الغارات، وقالت إن عددا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا من دون إلحاق أذى بأي مدني.

وقالت أفريكوم في بيانها "إن التنظيم الجهادي أثبت نيّته وقدرته على مهاجمة الولايات المتحدة وقوات شريكة لها"، مضيفة أن"الجهود الخبيثة لهذا التنظيم تهدد المصالح الأمنية الأميركية".

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وكانت سلطات بونتلاند قد شنت بدعم أميركي هجوما في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت حكومة منطقة بونتلاند أن غارات أميركية على جبال غوليس أدت إلى مقتل "قادة رئيسيين" في تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول خبراء إن حضور تنظيم الدولة الإسلامية محدود نسبيا في الصومال مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكن أنشطته آخذة في التزايد.