عمليات جديدة للحوثيين وملايين الإسرائيليين في الملاجئ

هُرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ اليوم الخميس إثر إطلاق صاروخين من اليمن، بينما أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار بن غوريون قرب تل أبيب وسفنا حربية أميركية في البحر الأحمر.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت الصاروخين قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

بيد أن دوي الانفجارات وصفارات الإنذار على نطاق واسع في إسرائيل أثار ذعر ملايين الإسرائيليين ودفعهم إلى الاحتماء في الملاجئ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في 255 بلدة في القدس المحتلة ووسط إسرائيل، وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات في سماء القدس ومناطق وسط الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسقوط شظايا في منطقة "ميفو حورون" جراء الصاروخين اليمنيين، وقالت إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، حيث تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط، بينما ظلت الطائرات التي كانت تستعد للهبوط تحوم في الأجواء.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم توجيه طائرة كانت ستهبط في مطار بن غوريون إلى لارنكا في قبرص لأول مرة منذ استئناف إطلاق الصواريخ من اليمن.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن سقوط شظايا أحد الصواريخ الاعتراضية في منطقة الظاهرية جنوبي الضفة الغربية.

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فرط صوتي

في غضون ذلك، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت اليوم الخميس مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن قواتهم استهدفت بواسطة صاروخ فلسطين 2 الفرط صوتي هدفا عسكريا في منطقة يافا، كما استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي.

وأضاف سريع أن قوات الحوثيين نفذت اليوم أيضا عملية مشتركة ضد قطع بحرية معادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية "ترومان".

وهذه هي المرة السادسة التي يعلن فيها الحوثيون استهداف هذه الحاملة، وتنفي واشنطن أن تكون أي من الهجمات قد أصابت الحاملة.

وأكد المتحدث العسكري اليمني أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

توسيع تدريجي

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن المواجهات الأخيرة مع القوات البحرية الأميركية في المنطقة لم تكن إلا بداية لما سيكون من توسيع تدريجي للعمليات الدفاعية خلال الأيام المقبلة.

وأكد سريع الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

وقبل يومين، أُعلن عن إرسال تعزيزات عسكرية أميركية تشمل قاذفات "بي 52" لدعم الحملة العسكرية على الحوثيين.

وجاء الإعلان عن إرسال التعزيزات بعد أن توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء على الحوثيين، بينما قال مسؤولون أميركيون إن الضربات على اليمن ستستمر لأسابيع.

وكان الحوثيون أعلنوا مؤخرا استئناف عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في الممرات البحرية بالمنطقة ردا على تشديد إسرائيل حصارها على غزة.

وردا على تحرك الحوثيين، أطلقت الولايات المتحدة ضربات جوية واسعة على اليمن.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

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وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية في القطاع في 18 مارس/آذار الجاري.