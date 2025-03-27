عاجل | يديعوت أحرونوت: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من الحريديم خرجوا احتجاجا على التجنيد بالجيش

عاجل | الشرطة الإسرائيلية: المتزمتون المعارضون للخدمة العسكرية أغلقوا الشوارع ورشقوا الحافلات وأفراد الشرطة بالحجارة

عاجل | الشرطة الإسرائيلية: احتجاجات المتدينين على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة

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