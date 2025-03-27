عاجل | نتنياهو: نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط ومنحه مستقبلا جديدا

عاجل | نتنياهو: نسعى لإعادة جميع المحتجزين بغزة

عاجل | نتنياهو: دولتنا الآن صارت قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها كما توقع تيودور هرتزل في عام 1890

عاجل | نتنياهو: لا أصدق حجم معاداة السامية في الإعلام وفي الجامعات الأميركية تأييدا لقتلة حماس

عاجل | نتنياهو: عميد جامعة أمريكية مرموقة دعا طالبا مؤيدا لقتلة حماس إلى إلقاء كلمة وقدمنا احتجاجا شديدا على ذلك

عاجل | نتنياهو: في 7 أكتوبر فاجأتنا المذبحة وظن كثيرون أن الدولة اليهودية ليست إلا بيت عنكبوت هشا

عاجل | نتنياهو: المعادون للسامية لا يسعون لتدميرنا فقط بل يريدون هدم الدول العربية المعاصرة والمعتدلة

عاجل | نتنياهو: نحذر من أن مصير المجتمعات الحرة مرتبط بجهودها في معاداة السامية

التفاصيل بعد قليل..