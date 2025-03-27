أخبار

عاجل | مصادر للجزيرة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية

27/3/2025-|آخر تحديث: 27/3/202501:44 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان