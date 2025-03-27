6 غارات إسرائيلية تستهدف اللاذقية غرب سوريا

قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الخميس اللواء 110 في مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا.

وأضاف المراسل أن 6 غارات متتالية استهدفت اللواء الذي يحتوي على زوارق حربية ومستودعات أسلحة للنظام السابق.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن طائرات استطلاع يعتقد أنها إسرائيلية ما زالت تحلق في أجواء المنطقة.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية".

وأضافت أن الجهات المختصة في اللاذقية تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في المواقع المستهدفة.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع السورية تعليق فوري على أحدث غارات تشنها إسرائيل على البلاد، كما لم تعلن تل أبيب مسؤوليتها عن الهجوم أو الهدف منه.

وقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي، استهدف ريف درعا الغربي بسوريا، أمس الأول الثلاثاء بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة بالمدينة في ريف حمص.

وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل، منذ أشهر، غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتزعم إسرائيل، أنها تريد منع وصول أسلحة الجيش السوري السابق إلى يد السلطات الجديدة في دمشق.

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وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

واستغلت إسرائيل الوضع الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث احتلت المنطقة العازلة مع سوريا وكامل جبل الشيخ وتوغلت في مناطق جديدة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.