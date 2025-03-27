سرايا القدس توثق مشاهد قصفها مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -اليوم الخميس- مشاهد من قصف مقاتليها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت السرايا في مقطع الفيديو إن القصف طال مستوطنة سديروت وغيرها من مستوطنات غلاف غزة "ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأظهرت المشاهد عددا من الصواريخ يصل مداها إلى 11 كيلومترا، قبل أن يتم تجهيزها للإطلاق عبر منصات مدفونة تحت الأرض، ومن ثم إطلاقها ليلا.

وأمس الأربعاء، قالت سرايا القدس إنها قصفت مستوطنات غلاف غزة، وقاعدة "حتسريم" الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية.

وفي 24 مارس/آذار الجاري، أعلنت سرايا القدس قصف مستوطنات سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم وغيرها من مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وتنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، ورفضها الدخول في مفاوضات تنفيذ المرحلة الثانية، قبل أن تعلن استئنافها الحرب على قطاع غزة بهجوم جوي مفاجئ في الـ18 من الشهر الجاري.

وردت فصائل المقاومة على المجازر الإسرائيلية برشقات صاروخية كان أبرزها إطلاق كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صواريخ "مقادمة" (إم 90) صوب تل أبيب الكبرى يوم 20 من الشهر الحالي.