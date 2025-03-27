بوتين يعلق على نوايا ترامب بشأن غرينلاند ويحذر من "حروب محتملة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على جزيرة غرينلاند "جدية"، معربا عن قلقه من أن يتحول القطب الشمالي إلى ساحة محتملة للحروب.

وقال بوتين، خلال مؤتمر في مورمانسك بأقصى الشمال الغربي للبلاد بمحاذاة حدود فنلندا، "هناك خطط جدية من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بغرينلاند، خطط ذات جذور تاريخية قديمة".

وتضم غرينلاند احتياطات هائلة من المعادن والنفط، رغم أن التنقيب عن النفط واليورانيوم محظور. وبحسب استطلاعات الرأي، يؤيد معظم أهالي غرينلاند الاستقلال عن الدانمارك، لكنهم يرفضون ضم واشنطن للجزيرة.

رافعة للنزاعات

وإذ أكد أن قضية غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي خاضع لسلطة الدانمارك لا تعني روسيا، أعرب عن "قلقه كون دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعتبر أكثر وأكثر أن القطب الشمالي بمثابة رافعة لنزاعات محتملة".

وخلال المؤتمر، أعلن بوتين إجراءات عدة تهدف إلى تطوير الشمال الروسي، علما أنه منطقة إستراتيجية مهمة لموسكو التي سبق أن قامت في الأعوام الأخيرة بتطوير العديد من القواعد العسكرية التي كانت مهملة منذ الحقبة السوفياتية، وذكر أن "لدى روسيا أكبر أسطول من كاسحات الجليد في العالم".

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وأمر خصوصا بتجديد مدن المنطقة بحيث تصبح إمكانات النقل داخل مدينة مورمانسك الكبيرة أكبر بثلاثة أضعاف، مع تطوير موانئ أخرى. كما دعا إلى تحسين خدمة السكك الحديد بين سيبيريا والأورال والشمال الكبير، وتطوير استخراج المواد الأولية.

وأكد انفتاح روسيا على التعاون مع "دول صديقة" في القطب الشمالي، ومع الدول الغربية "إذا أظهرت اهتماما".

ومنذ عودته للسلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، شدد ترامب على أنه يسعى إلى أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، ورفض حتى استبعاد استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.