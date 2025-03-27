المسجدان الحرام والنبوي يفيضان بالمصلين في ليلة 27 رمضان

أدت حشود من المصلين في المسجدين الحرام والنبوي أمس الأربعاء صلاة عشاء وتراويح ليلة 27 رمضان تحريا لليلة القدر في أجواء روحانية تسودها السكينة والخشوع.

ومنذ ساعات الصباح الأولى تدفق المعتمرون والمصلون على المسجد الحرام، وامتلأت الأروقة والأدوار والأسطح والساحات فضلا عن منطقة التوسعة الثالثة بضيوف الرحمن، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها جهزت طوابق المسجد الحرام، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطاف 107 آلاف طائف في الساعة، كما وفرت المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة.

وفي المسجد النبوي أيضا، امتلأت أروقة المصليات منذ وقت مبكر بالمصلين من داخل وخارج المملكة، وفق الوكالة.

وحرصت الهيئة العامة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين، ومساعدتهم على قضاء أوقات مليئة بالذكر والعبادة.

وأعلنت السعودية تسجيل تحقيق رقم قياسي في أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة خلال شهر رمضان لسنة 1446 هجرية (2025)، إذ تجاوز عددهم 10 ملايين معتمر.