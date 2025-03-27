بزشكيان: إسرائيل تقتل علنا وتتهم الآخرين بالإرهاب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إسرائيل نفذت أكثر عمليات الاغتيال علنا، وبعدها تتهم الآخرين بالإرهاب.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه يتطلع إلى الحضور الملحمي للشعب الإيراني في "يوم القدس العالمي" الموافق للجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

كما تساءل، كيف يمكن لأولئك الذين يقصفون النساء والأطفال والشيوخ، ويرتكبون المجازر، أن يظهروا أمام الكاميرات ويتحدثوا بوقاحة عن السلام، على حد قوله.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفه الجوي والمدفعي وعمليات نسف منازل في أرجاء قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 16 شهرا.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بغزة، في 18 مارس/آذار الجاري، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 840 فلسطينيا، وأصاب نحو 2000، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الأمم المتحدة، إن قرابة 124 ألف فلسطيني نزحوا مرة أخرى، بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على غزة، وأصدرت "أوامر الإخلاء".

وبدعم أميركي مطلق يرتكب الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.