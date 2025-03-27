الأمن السوري يستهدف خلايا لحزب الله في ريف دمشق

قالت وزارة الداخلية السورية -اليوم الخميس- إن مديرية أمن ريف دمشق نفذت حملة استهدفت خلايا لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب.

وأضافت الوزارة أن خلايا التابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ ما وصفتها بعمليات إجرامية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وتابعت الداخلية السورية أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من أفراد الخلايا.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة السورية عناصر من الأمن العام يعتقلون 3 أشخاص في إطار الحملة الأمنية بمنطقة السيدة زينب.

وزارة الداخلية: أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، حيث كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار… pic.twitter.com/9wmO0XFGgP — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 27, 2025

وقالت وزارة الداخلية السورية إن هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

والأسابيع الماضية، نفذت القوات الأمنية السورية عدة حملات في دمشق وريفها استهدفت عناصر مرتبطة بالنظام السابق، بعضهم متورط في جرائم قتل وتعذيب، حسب السلطات السورية.

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كما أعلنت السلطات في يناير/كانون الثاني الماضي إحباط محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية للقيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب.