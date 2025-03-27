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الأمن السوري يستهدف خلايا لحزب الله في ريف دمشق

قوات الأمن السورية أثناء تنفيذها حملة أمنية استهدفت خلايا لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق وكالة الأنباء السورية
عناصر أمنية خلال الحملة التي نفذتها مديرية أمن ريف دمشق في منطقة السيدة زينب (وكالة الأنباء السورية)
27/3/2025

قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس إن مديرية أمن ريف دمشق نفذت حملة استهدفت خلايا لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب.

وأضافت الوزارة أن خلايا التابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ ما وصفتها بعمليات إجرامية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وتابعت الداخلية السورية أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من أفراد الخلايا.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة السورية عناصر من الأمن العام يعتقلون 3 أشخاص في إطار الحملة الأمنية بمنطقة السيدة زينب.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الأسابيع الماضية، نفذت القوات الأمنية السورية عدة حملات في دمشق وريفها استهدفت عناصر مرتبطة بالنظام السابق بعضهم متورط في جرائم قتل وتعذيب، بحسب السلطات السورية.

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كما أعلنت السلطات في يناير/كانون الثاني الماضي إحباط محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لتفجير داخل مقام السيدة زينب.

المصدر : الجزيرة

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