26 شهيدا بغزة وإسرائيل تهدد بتوسيع العمليات

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 26 فلسطينيا اليوم الأربعاء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في حين هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتحرك "بأقصى قدر من القوة" في مناطق إضافية من القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 12 شخصا، بينهم أم و5 من أطفالها، وإصابة عدد آخر إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأكد أن الغارتين دمرتا المنزل المستهدف وتضررت منازل مجاورة؛ في حين تواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول للمفقودين تحت ركام المنزل الذي انهار بالكامل.

كما قال مراسل الجزيرة إن 11 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف من مسيرات إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين وتكية طعام خيرية وسط القطاع.

وقال إن القصف أسفر عن إصابة عشرات آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

كما استشهد رجل وامرأة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في قصف من مسيرة إسرائيلية، ونُقل جثمانا الشهيدين إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال منطقة المواصي وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.

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إطلاق صواريخ

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من مناطق وسط قطاع غزة، وقال إن الدفاعات الجوية اعترضت أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة رصد 4 عمليات إطلاق لصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدن وبلدات الغلاف.

وقد أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف مبنى أطلقت منه الصواريخ باتجاه غلاف غزة.

وقال إنه هاجم مسلحا في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ تجاه غلاف غزة، مشيرا إلى أنه قصف موقعين آخرين تم فيها إطلاق الصواريخ.

توعد إسرائيلي

يأتي ذلك في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الخطط جاهزة لتوسيع العملية العسكرية في غزة، متوعدا بضم أراضٍ أخرى.

وقال كاتس في مقطع مصور عبر منصة أكس إن "الجيش سينفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق جديدة من غزة"، مضيفا أن "حماس تعرض حياتكم للخطر وتتسبب بخسارتكم منازلكم ومزيدا من الأراضي".

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة في ظل تشديد الحصار على غزة حيث أغلقت المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الجاري.

ومنذ استئنافها حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/آذار الجاري، استشهد 730 فلسطينيا وأصيب 1367 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.