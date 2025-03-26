نتنياهو يهدد باحتلال أجزاء من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن إصرار حركة حماس على رفض إطلاق سراح "المختطفين" سيدفع إسرائيل للضغط عليها والاستيلاء على أراض في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة أمام الكنيست -تخللتها مشادات بينه وبين عدد من نواب المعارضة- أن الضغط على حماس سيتضمن الاستيلاء على أراض وأشياء أخرى لن يخوض في تفاصيلها، وفق تعبيره.

وتابع أن الضغط على حماس سيصبح أقوى، في إشارة إلى تكثيف الهجمات على قطاع غزة.

وقبل أسبوع، استأنفت إسرائيل حربها على غزة بعد أن عطل نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وضمن الجولة الحالية من الحرب، اغتال الجيش الإسرائيلي عددا من القيادات السياسية لحماس.

وأكدت حركة حماس اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بيّت العودة إلى الحرب، وحمّلته المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق.