أخبار|فلسطين

مناورات جوية إسرائيلية تحاكي "تصعيدا كبيرا" بالمنطقة

BAT SHLOMO, ISRAEL - JANUARY 16: (ISRAEL OUT) Israeli soldiers get ready to launch the Skylark drone during a drill on January 16, 2012 near Bat Shlomo, Israel. The Skylark can carry a camera payload of up to 1kg, has an operational calking of 15,000ft and allows users to monitor any designated point within a 15km radius. The Skylark unit consists of a ground control element and three drones, which provide battalion-level commanders with real-time information. (Photo by Uriel Sinai/Getty Images)
جيش الاحتلال خلال تدريبات سابقة (غيتي)
26/3/2025

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فرقة الضفة الغربية المحتلة وسلاح الجو نفّذا اليوم سلسلة مناورات تحاكي تصعيدا واسعا في المنطقة، شملت تدريبات على التنسيق بين سلاح الجو وقوات المشاة.

وأوضح الجيش أن القوات هاجمت عشرات الأهداف خلال المناورة في الضفة، وتدرّبت على إخلاء جرحى باستخدام المروحيات، خصوصا في منطقة طولكرم، إضافة إلى التحرك السريع نحو نقاط التوتر وتقديم دعم دقيق لقوات المشاة في الميدان.

وفي التاسع من الشهر الماضي، أجرى جيش الاحتلال مناورات عسكرية شملت مناطق في الضفة وغور الأردن ومنطقة البحر الميت والجولان السوري.

كما أجرى الخميس الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق في الجولان المحتل، تخللها سماع دوي انفجارات وحركة نشطة للآليات العسكرية.

المصدر : الجزيرة

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