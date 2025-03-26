مناورات جوية إسرائيلية تحاكي "تصعيدا كبيرا" بالمنطقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فرقة الضفة الغربية المحتلة وسلاح الجو نفّذا اليوم سلسلة مناورات تحاكي تصعيدا واسعا في المنطقة، شملت تدريبات على التنسيق بين سلاح الجو وقوات المشاة.

وأوضح الجيش أن القوات هاجمت عشرات الأهداف خلال المناورة في الضفة، وتدرّبت على إخلاء جرحى باستخدام المروحيات، خصوصا في منطقة طولكرم، إضافة إلى التحرك السريع نحو نقاط التوتر وتقديم دعم دقيق لقوات المشاة في الميدان.

وفي التاسع من الشهر الماضي، أجرى جيش الاحتلال مناورات عسكرية شملت مناطق في الضفة وغور الأردن ومنطقة البحر الميت والجولان السوري.

كما أجرى الخميس الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق في الجولان المحتل، تخللها سماع دوي انفجارات وحركة نشطة للآليات العسكرية.