مقتل 4 جنود أميركيين خلال تدريبات في ليتوانيا

قُتل 4 جنود أميركيين خلال تدريبات عسكرية في ليتوانيا، وفقا لما أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، أثناء زيارته لمدينة وارسو يوم الأربعاء.

وقال روته للصحفيين "بينما كنت أتحدث، وردت أنباء عن مقتل 4 جنود أميركيين في حادث وقع في ليتوانيا"، مضيفا أنه لا يمتلك أي تفاصيل إضافية.

وكان الجيش الليتواني قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء عن عمليات بحث جارية عن 4 جنود أميركيين ومركبة مجنزرة فُقدت بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وأصدرت إدارة الشؤون العامة للجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا، التي تتخذ من فيسبادن بألمانيا مقرا لها، بيانا أفاد بأن الجنود كانوا يجرون تدريبات تكتيكية مجدولة في ذلك الوقت.

وقال الجيش الليتواني، في بيان، "تم الآن تحديد موقع محتمل، وتجري عمليات بحث وإنقاذ". وأكد أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات عند توفرها.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية أن 4 جنود أميركيين ومركبة أُبلغ عن فقدانهم بعد ظهر يوم الثلاثاء، خلال تدريبات في ميدان التدريب جنرال سيلفستراس زوكوسكاس في بلدة بابراد، الواقعة على بُعد أقل من 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود مع بيلاروسيا.

وتستضيف ليتوانيا، العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف جندي أميركي ينتشرون بالتناوب، وغالبا ما كانت علاقاتها مع روسيا متوترة منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1990.

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وتدهورت العلاقات أكثر بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، حيث كان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا من بين أكثر الداعمين صراحة لأوكرانيا في صراعها ضد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.